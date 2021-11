Kongeleg besøk då synagogen i Oslo markerte 100 år

innenriks

Synagogen var Noregs første ikkje-kristne gudshus sidan vikingtida då den vart innvigd i 1920.

100-årsmarkeringa er ei feiring både av dei som bygde synagogen, synagogelivet og heile det jødiske samfunnet i Noreg.

Feiringa skulle ha skjedd i mai i fjor, men vart utsett på grunn av koronapandemien.

Torsdag deltok både kongen og kronprinsen på markeringa, og kong Harald fekk overrekt den nye norske omsetjinga av bønneboka Siddur, som blir rekna som ein av dei viktigaste heilage tekstane til jødedommen.

Det er elles ein tradisjon å be for kongen og Noreg kvar veke, og kongebønna er den einaste som blir lest på både norsk og hebraisk.

Også barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og Oslos ordførar Marianne Borgen (SV) var til stades. Overrabbinar Michael Melchior heldt hovudtalen.

