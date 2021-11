Fleire unge får psykisk helsehjelp

innenriks

– Det er avgjerande at barn og unge med psykiske helseutfordringar får den hjelpa dei treng til rett tid og på rett nivå, seier avdelingsdirektør Cecilie Skule ved psykisk helsevern og rusbehandling i Helse sør-aust RHF i ei pressemelding.

Ho meiner at eit godt og samanhengande tilbod for barn og unge kan forhindre behovet for meir omfattande behandling seinare.

Fram til september i år har barn og unge fått over 70.000 fleire konsultasjonar innan psykisk helsevern i Helse sør-aust enn ved same periode i 2019. Alle sjukehus i regionen melder om større aktivitet enn før.

Spesielt markant er auken av barn og unge som slit med eteforstyrringar, ifølgje helseregionen.

(©NPK)