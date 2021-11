Arbeidsløysa på veg nedover

innenriks

Tidlegare i år viste Arbeidskraftundersøkinga (AKU) frå Statistisk sentralbyrå (SSB) at fleire som tidlegare stod heilt utanfor arbeidsmarknaden, byrja å søkje og få seg jobb.

Det førte til at både arbeidsløysa og sysselsetjinga auka, men i september har arbeidsmarknaden stabilisert seg ved at sysselsetjinga har auka like mykje som arbeidsløysa har falle, ifølgje SSB.

I september var det 68,8 prosent som var i jobb, og arbeidsløysa er no på same nivå som før koronapandemien starta.

– At sysselsetjinga held fram med å auke kan til dømes vere fordi langtidspermitterte kjem tilbake i jobb, seier seksjonssjef for arbeidsmarknad og lønn i SSB, Tonje Køber.

Det er framleis stor etterspurnad etter arbeidskraft og rekordmange ledige stillingar. I tredje kvartal var talet på ledige jobbar 96.200, noko som er det høgaste på over ti år.

(©NPK)