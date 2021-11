Vedum må svare for skatteauke for lågtlønte

innenriks

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (H) fekk spørsmål om skatteopplegget i Stortingets spørjetime onsdag.

I Hurdalsplattforma har regjeringa lova at dei vil redusere inntektsskatten for dei som tener mindre enn 750.000 kroner. Men Høgre har bede Finansdepartementet rekne på korleis skattelettar og -aukar fordeler seg. Svaret er at både dei som tener under 400.000 kroner, og dei som tener over 600.000 kroner, vil få meir skatt med forslaget frå Ap-Sp-regjeringa enn med budsjettet Solberg-regjeringa la fram.

– Korleis forsvarer statsråden at han aukar skattebyrda for låginntektsgrupper samanlikna med det Solberg-regjeringa la opp til, spurde Høgres finanspolitiske talsperson Tina Bru (H).

Vedum hevdar Bru er selektiv i tala ho vel å sjå på.

– I stort er det ingen tvil om at to av tre skattytarar får redusert skatt med oss enn med Høgre-regjeringa, seier han.

Han viser til at pendlarar og fagforeiningsmedlemmer får auka skattefrådrag, og at alle får glede av redusert elavgift og makspris i barnehagen.

– Folk kan sjekke sjølv, sjå kva dei har i skatt no og sjå på forslaget frå regjeringa. Då vil cirka to av tre få lågare skatt i 2022 samanlikna med i 2021, sa Vedum.

(©NPK)