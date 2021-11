UNN: Helsetilsynet er varsla om at tre koronapasientar døydde ved infeksjonsutbrot

innenriks

Dei tre pasientane vart intensivbehandla for covid-19, men døydde av blodforgifting og akutt sirkulasjonssvikt som følgje av bakterieinfeksjon, opplyser UNN i ei pressemelding.

– Den direkte dødsårsaka var septisk sjokk som følgje av bakterieinfeksjon. Tilstanden vart behandla, men lét seg ikkje reversere, seier fagsjef Haakon Lindekleiv ved UNN i meldinga.

I etterkant av dødsfalla vart det teke mikrobiologiske undersøkingar, der det vart påvist bakterien pseudomonas aeruginosa frå same stamme i blodet til pasientane. Det er sannsynleg at pasientane er smitta frå same kjelde medan dei var innlagde på UNN.

Hendingane har ført til fleire tiltak ved intensivavdelinga, og alle rutinar er gjennomgått med tanke på smittevern. Det går òg føre seg undersøkingar for å finne smittekjelda.

– Vi ser svært alvorleg på at det er avdekt infeksjonsutbrot ved intensivavdelinga. Samtidig har helsepersonellet vårt reagert raskt på hendingane og sørgt for at dette vart oppdaga etter kort tid. Dette blir no følgt opp internt, seier Lindekleiv.

Hittil er det påvist smitte hos endå éin pasient, men denne personen responderer på behandling, ifølgje UNN.

Hendingane blir no følgt opp av Statens helsetilsyn.

Bakteriane er ifølgje Store norske leksikon svært motstandsdyktige mot antibiotika, og dei er ikkje sjeldan årsak til sjukehusinfeksjonar.