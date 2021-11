Trondheim innfører påbod om munnbind på butikkar, kjøpesenter og fleire stader

innenriks

Det bestemde formannskapet i Trondheim kommune onsdag, skriv Adresseavisen.

Frå onsdag blir det påbod om bruk av munnbind på kollektivreiser med buss, og i butikkar og kjøpesenter der ein ikkje kan halde minst éin meter til andre. Påbodet skal òg gjelde på legesenter og legevakt.

Barn under 12 år og vaksne som av helsegrunnar ikkje kan bruke munnbind, er fritekne frå påbodet.

I tillegg blir mellom anna påbodet om munnbind i drosjar, både for sjåfør og passasjer, ført vidare. Trafikklysmodellen fortset i grunnskulen.

Dette gjeld i første omgang fram til 17. desember.

Innstrammingane kjem etter ein lengre periode med høge smittetal i kommunen.

175 nye smittetilfelle

Det siste døgnet er det registrert 175 nye smittetilfelle i Trondheim. Det er 145 fleire enn dagen før, men tala som kom tysdag var langt lågare enn det det vanlegvis har vore den siste tida.

– Smittetalet i dag er langt høgare enn i går utan at det dermed er grunn til å tru at dette er ein reell forskjell, seier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Ho seier det ikkje er sjeldan at tala er lågare måndagar, noko som kan komme av mindre testing i helgane, og lågare analysekapasitet på sjukehuset i helga. Ifølgje Røsstad kan òg ein del av dei positive prøvene vere melde etter at smittesporingsteamet avslutta arbeidet søndag slik at desse først kjem fram på dagens tal.

– Det er derfor viktig at ein ikkje berre ser på smittetal for ein dag, men må sjå utviklinga over fleire dagar. Biletet blir mest rett om ein samanliknar veke for veke, seier kommuneoverlegen.

Nytt koronadødsfall

Onsdag ligg 20 pasientar med covid-19 innlagde på St. Olavs hospital. Fire av pasientane ligg på intensivavdelinga – tre av desse er på intensiv med respirator.

Sjukehuset opplyser òg at det tysdag var eit nytt koronarelatert dødsfall ved sjukehuset. Det er det 17. koronarelaterte dødsfallet ved sjukehuset.

