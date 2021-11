Stortingsdirektøren avviser at pendlarbustad-reglar har vore uklare

innenriks

Andreassen har måtta tole kritikk for korleis administrasjonen har handtert pendlarbustadsakene. Framstegsparti-leiar Sylvi Listhaug sende stortingsdirektøren ei liste med 18 spørsmål, som Andreassen onsdag ettermiddag svarte på.

I brevet forsvarer Andreassen handteringa til administrasjonen. Ho går i rette med tidlegare stortingspresident Eva Kristin Hansens forklaring.

– Eg kan ikkje sjå at administrasjonen i kommunikasjonen med Hansen har gitt uttrykk for noko anna enn det som er fast og innarbeidde praksis, nemleg at rett til pendlarleilegheit føreset at representanten ikkje disponerer bustad innanfor ei grense på 40 kilometer frå Stortinget, skriv ho.

Fekk beskjed 15. november

Det var først 15. november at Eva Kristin Hansen informerte Andreassen om at ho disponerte ein bustad i Nordre Follo i perioden 2014-2017, ifølgje brevet.

– Hansen vart i denne samtalen orientert av meg om at det ikkje var i tråd med regelverket, skriv ho.

Orienteringa frå Hansen kom dermed same dag som saka sprakk i media etter at Adresseavisen publiserte avsløringa si om pendlarbustaden.

Stortingsdirektøren skriv òg at ho har vurdert det slik at administrasjonen ikkje har hatt noko rettsleg grunnlag for å setje i verk reaksjonar overfor dei representantane som har fått si sak omtalt i media.

– Også forut for saka om Eva Kristin Hansens pendlarleilegheit har dette vore kommunisert utantil, seier stortingsdirektøren.

– Vore klare på reglane sidan 2006

I brevet listar stortingsdirektøren òg opp ulike versjonar av regelverket for pendlarbustader heilt tilbake til 2002, og gjennom endringar i 2006, 2009, 2013 og 2017.

– Vi har sidan 2006 vore klare på at ein ikkje har rett til pendlarbustad dersom ein disponerer bustad innan 40-kilometergrensa, sjølv om ein er folkeregistrert lenger unna, skriv ho.

Andreassen innleier med at vurderinga til administrasjonen har vore at regelverket har vore tilstrekkeleg tydeleg.

– Vi har heller ikkje tidlegare oppfatta at det har vore gitt uttrykk for tvil blant representantane om forståinga av regelverket, skriv ho, men legg til at hendingane i haust viste at nokre representantar opplevde regelverket som uklart. Derfor vart det sett ned eit eksternt utval for å få klarleik i saka.

Legger ansvaret hos representantane

Stortingspresidenten understrekar at ansvaret ligg hos stortingsrepresentantane.

– Det er representantane sjølv som må godtgjere at dei har behov for pendlarbustad i Oslo. Dei som har fått tildelt pendlarbustad, har òg vorte bede om å fylle ut ei eigenmelding, der det mellom anna kjem fram at dei må gi skriftleg beskjed til administrasjonen dersom det har skjedd permanente eller langvarige endringar i bustadforhold på heimstaden eller i Oslo.

– Dette har gitt ei årsak til til dømes å opplyse om ein disponerer ein bustad innanfor 40-kilometergrensa frå Stortinget, dersom det har skjedd endringar rundt dette, skriv ho.