Stortinget vel ny president torsdag

– Det er Stortinget som til slutt vel presidenten sin. Valet finn stad i morgon, sa han då han møtte pressa i vandrehallen på Stortinget onsdag formiddag.

Kort tid før hadde Arbeidarpartiet kunngjort at dei ønskjer Gharahkhani som ny president etter at Eva Kristin Hansen trekte seg frå stillinga.

– Det er triste omstende rundt dette valet av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løyse kvardagsutfordringane til folk, ikkje om rot eller kaos i ordningane til representantane, sa han.

Ap-politikaren nytta høvet til å trekkje fram noko han synest er flott med det norske demokratiet – at avstanden mellom politikarane og folket er kort.

– Vi deltek på fotballtrening med ungane våre og vi handlar på nærbutikken. I dette biletet er det ei viktig oppgåve for presidentskapet å leggje til rette for at alle folkevalde får gode føresetnader for å bli ein del av fellesskapet her på stortinget. Det er viktig for demokratiet.

