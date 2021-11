Stenseng: – Vi skulle veldig gjerne hatt Myrli i presidentskapet

innenriks

– Rykte og spekulasjonar om andre ting har ingenting med den vurderinga å gjere, seier Stenseng til NTB.

Ho seier partiet har gjort grundige vurderingar i å finne den nye stortingspresidenten i landet, og at Myrli måtte ut av rolla som visepresident då valet fall på Masud Gharahkhani.

Stenseng understrekar at ho meiner Myrli har gjort ein god jobb.

– Vi meiner det er rett å ha Sverre i presidentskapet, men så er det sånn at Ap har kjønnskvotering. Så når vi innstiller på ein mann, så måtte han dessverre ut av presidentskapet. Det var ikkje fordi vi ikkje ville ha Sverre der, seier Stenseng.

Myrli gjekk onsdag hardt ut mot partileiinga etter at han vart vraka som visepresident, og heller ikkje fekk rolla som stortingspresident.

– Det har vore eit spel, og eg vil kalle det eit uverdig spel, sa Myrli onsdag formiddag.

Han reagerer mellom anna på at eit kjærastforhold frå hans tid i AUF har vorte bringa på banen i samband med valprosessen. Som 26-åring var han då saman med ein 18-åring, noko Myrli karakteriserer som heilt uproblematisk.

Stenseng seier at det var heilskapen som vart avgjerande for kven dei valde til å bli stortingspresident, og avviser at dette var avgjerande.

Samtidig vedgår ho at dei har gjort grundige bakgrunnssjekkar av fleire aktuelle kandidatar.

– Vi har utfordra kandidatane våre ganske grundig, og sikkert òg stilt spørsmål som kan vere ubehagelege, seier ho.

