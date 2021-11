Person død av stikkskadar i Oslo – ingen arresterte

innenriks

Personen vart funnen død i Københavngata, som ligg på Rodeløkka rett sør for ring 2. Bakgrunnen for hendinga er uklar.

Politiet vart varsla klokka 2.45 natt til onsdag. Like før klokka 7 gjekk det framleis føre seg teknisk etterforsking på staden, men politiet hadde då ikkje noko aktivt søk etter gjerningsperson.

– Alt tyder på at det har skjedd utandørs, fortel operasjonsleiar Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han legg seinare til at saka truleg òg er knytt til noko som skal ha skjedd innandørs, men ønskjer ikkje å seie noko meir om det førebels.

Politiet ønskjer heller ikkje å seie noko om alder og kjønn på den døde eller om dei har kontroll på stikkvåpenet og om det var vitne til sjølve hendinga.

Dei pårørande er ikkje varsla.

Overfor NRK stadfestar politiet at det er sett i gang drapsetterforsking. Til kanalen opplyser operasjonsleiaren at personen blødde mykje og at det vart sett i gang gjenoppliving. Den skadde vart frakta til Ullevål sjukehus, men erklært død etter kort tid.

Politiet jobbar på staden med tekniske og taktiske undersøkingar.