Nødnettet framleis ramma av uvêret i helga

innenriks

I helga var på det verste 80 basestasjonar ramma av uvêret. Måndag kveld var talet nede i 17 stasjonar, og status onsdag er at det framleis er 12 basestasjonar som er ramma.

– Etter uvêret fredag kveld og etterfølgjande bortfall av straum og transmisjon er det onsdag morgon 12 basestasjonar i Nødnett som er ramma. Åtte av desse ligg i nedre del av Hallingdal, der vi no har sett opp to transportable basestasjonar – ein i Flå og ein som no blir rigga opp i Gulsvik litt lengre sør. Desse vil til saman gi dekning langs riksveg 7 i dette området, seier avdelingsdirektør Sigurd Heier i Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Dei resterande ramma basestasjonar i Nødnett er forventa å komme tilbake når transmisjonslinjene blir retta opp igjen.

– Telenor har angitt rettetid til klokka 12 onsdag, men det er noko uvisse om dette, opplyser Heier.

(©NPK)