Myrli: – Ville halde fram i presidentskapet

innenriks

Myrli er i dag Stortingets visepresident, men forsvinn frå presidentskapet og byter òg komité på Stortinget.

Til Dagbladet seier Myrli at han treivst godt som visepresident og ønskte å halde fram i presidentskapet, noko han gav både partileiinga og valkomiteen beskjed om.

– Eg registrerer at partiet no har stokka korta på nytt, og at eg som ei følgje av det ikkje lenger skal vere med i presidentskapet. No blir det andre arbeidsoppgåver på meg, og eg skal skjøtte verva mine på ein god måte, slik eg alltid har prøvd å gjere, seier Myrli.

(©NPK)