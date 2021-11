Mann i 30-åra knivdrepe i Oslo – ingen arresterte

innenriks

– Avdøde er ein mann i 30-åra. Gjerningspersonen skal ha forlate staden kort tid etter hendinga, opplyser Oslo politidistrikt i ei pressemelding onsdag ettermiddag.

Saka blir etterforska som drap. Ingen er arresterte.

Politiet vart varsla klokka 2.45 natt til onsdag. Hendinga fann stad utanfor studentbustadene i Anker Apartments på Rodeløkka i Oslo. Offeret fekk livreddande behandling av ambulansepersonell då politiet kom til staden.

Han vart frakta til sjukehus og erklært død kort tid seinare.

– Politiet er i ein tidleg fase av etterforskinga, og det er for tidleg å gå nærare inn på bakgrunn og motiv for hendinga, eller relasjon mellom avdøde og gjerningsperson(ar), skriv politiet.

Vitne har sett hendinga

– Alt tyder på at det har skjedd utandørs, sa Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB onsdag morgon.

Han legg til at saka truleg òg er knytt til noko som skal ha skjedd innandørs, men ønskjer ikkje å seie noko meir om det førebels.

Innsatsleiar Svein Arild Jørundland sa til Avisa Oslo at vitne har sett sjølve hendinga.

– Vi søkjer etter éin gjerningsmann, seier han.

Vitnet Ingrid Groeggen, som bur i studentbustadblokka på Rodeløkka, seier til Avisa Oslo at kriminalteknikarane til politiet jobba i oppgangen onsdag morgon.

– Det var blod i yttergangen, så vi måtte gå via garasjen for å komme ut, seier ho.

Pårørande ikkje varsla

Politiet ønskjer ikkje å seie noko meir om den døde, eller om dei har kontroll på stikkvåpenet.

Den vidare etterforskinga omfattar mellom anna rundspørjing, avhøyr av vitne, innhenting av video, oppfølging av pårørande. Politiet meiner det per no ikkje er grunn til å tru at det er fare for andre.

– Det er viktig for politiet å komme i kontakt med personar og vitne som kan ha informasjon om hendinga. Personar som har tips i saka, blir beden ta kontakt, skriv politiet.

Alt av informasjon, video, bilete eller liknande er av interesse og kan sendast inn via tipsløysinga: tips.politiet.no/oslo