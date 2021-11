Fleire vitne har meldt seg etter flystyrten i Larvik

innenriks

– Dei har gjort observasjonar som er av interesse for politiet, seier politistasjonssjef Tor Eriksen ved Larvik politistasjon til Østlands-Posten.

Det var tysdag klokka 9.21 at politiet fekk melding frå eit vitne som fortalde at eit fly var i spinn ned mot bakken. Seinare same dag vart det stadfesta at to studentar og ein instruktør frå Pilot Flight Academy omkom i styrten.

Statens havarikommisjon seier til NRK at flyvraket onsdag vil bli frakta ut av skogen der det styrta med helikopter.

– Gjennom dagen vil vi dokumentere vraket endå grundigare enn det vi gjorde i går. Så tek vi med oss vraket tilbake til Havarikommisjonen, seier direktør for luftfartsavdelinga i Statens havarikommisjonen, Kåre Halvorsen.

Halvorsen seier det truleg er vanskeleg å finne svar på kva som har skjedd på ulykkesstaden. Flyet har heller ingen svart boks, men det er einingar i flyet som registrerer data.

– Det har vore ein veldig kraftig samanstøyt med terrenget, og det har vore brann etterpå. Sånn som ulykkesstaden ser ut, så har vi vel ikkje så veldig store forhåpningar om å finne noko der, seier Halvorsen.

Han legg til at ein viktig del av informasjonsinnhentinga til Havarikommisjonen vil bestå i å snakke med vitne og dei som har hatt noko med flyginga å gjere.

