Elden: Stortingspresidenten er ikkje mistenkt i pendlarbustadsak

innenriks

Ifølgje Aftenposten fekk Elden, som er Hansens advokat, tysdag kveld stadfesta frå Oslo-politiet at ho ikkje er mistenkt.

Eva Kristin Hansen (Ap) varsla torsdag førre veke at ho ville trekkje seg som stortingspresident.

Det skjedde som følgje av at politiet har sett i gang etterforsking av fleire stortingsrepresentantar som urettmessig kan ha nytta seg av pendlarbustadordninga. Hansen sa at ho tok for gitt at ho var blant dei som skulle etterforskast.

– Gjekk av på feil grunnlag

– Stortingspresidenten er ifølgje politiet ikkje mistenkt i saka. Det er ganske forståeleg. Ho har følgt reglane som gjeld, seier advokat Elden til Aftenposten.

– Etter mi oppfatning bør Stortinget utsetje spørsmålet om å skifte president no. Grunngivinga var at ho var under etterforsking, men det er ho ikkje, legg han til – og seier at Hansen gjekk av på feil grunnlag.

Eva Kristin Hansen har sjølv ikkje kommentert saka, men ho er ifølgje advokaten kjent med standpunktet hans.

Ikkje enkeltpersonar

Leiar Lars Erik Alfheim ved Oslo statsadvokatembete påpeikar at politiet er heilt i startfasen.

– Sjølve etterforskingsordren gir ikkje enkeltpersonar status som mistenkt eller sikta. Det må eventuelt etterforskinga avdekkje, seier han til Aftenposten.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt seier at dei held seg til ordren om etterforsking og at Elden som representant for Hansen fritt står for synspunkta sine.

Pendlarleilegheit

I førre veke melde Adresseavisen at stortingspresident Eva Kristin Hansen hadde hatt pendlarleilegheit samtidig som ho frå 2014 eigde bustad saman med mannen sin på Ski, berre 29 kilometer frå Stortinget.

Ho hadde då folkeregistrert adresse i ei leilegheit eigd av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 melde ho flytting til Ski og sa opp pendlarleilegheita.

Tok det for gitt

Då Eva Kristin Hansen trekte seg, skreiv ho i ein e-post til NTB at ho tok det for gitt at ho er blant dei som blir etterforska.

– Eg meiner det er uforsvarleg for Stortinget å ha ein stortingspresident som er under politietterforsking. Eg har derfor kontakta partileiaren min og parlamentariske leiar og orientert om at eg vil trekkje meg som stortingspresident, skreiv ho.

I meldinga frå Oslo politidistrikt heitte det at det blir opna bedragerietterforsking av pendlarbustadsakene etter opplysningar om at minst seks namngitte stortingsrepresentantar kan ha feilpraktisert reglane.

(©NPK)