Budsjettforhandlarane ser reell rørsle: – No har vi komne eit godt steg vidare

– Eg kjem ut av rommet her i dårleg humør.

Det var kommentaren frå SVs nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes etter eit nytt budsjettmøte onsdag formiddag. Ifølgje han har regjeringspartia vist altfor lite vilje til å bevege seg i forhandlingane.

– Dette går altfor langsamt. Vi møter motstand frå regjeringspartia på heilt grunnleggjande spørsmål som er viktige for oss.

Men stemninga var betre då SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski kom ut frå eit parallelt forhandlingsmøte vel ein time seinare. Ifølgje henne skjedde det reell rørsle i dette møtet.

– No har vi komne eit godt steg vidare, sa Kaski til NTB.

To grupper

Dei tre partia har delt seg opp i to grupper i budsjettforhandlingane.

Fylkesnes er i gruppa som diskuterer såkalla verbalforslag. Dette er skriftlege punkt som skal inn i budsjettsemja, men som ikkje nødvendigvis krev pengeløyvingar over statsbudsjettet i 2022. I denne gruppa sit òg Aps Terje Lien Aasland og Sps Geir Pollestad.

I den andre gruppa sit dei finanspolitiske talspersonane til dei tre partia: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Dei forhandlar om sjølve pengesummane.

Kaski seier ho no håpar at progresjonen kan haldast oppe i dagane framover.

– Det er framleis stor avstand. Vi har framleis behov for at regjeringspartia kjem oss meir i møte på det som er dei viktigaste satsingane for SV, seier ho.

Signaliserer klimastyrking

SVs hovudkrav i forhandlingane har vore auka kutt i klimautsleppa og auka innsats for å få ned forskjellane i Noreg.

Aps finanstopp Eigil Knutsen signaliserte onsdag rørsle i begge desse sakene.

– Dette var eit veldig konstruktivt møte der eg opplevde reell progresjon. Så skal vi jobbe vidare med dei spørsmåla vi diskuterte no, som mellom anna skal sikre betre fordeling, sa Knutsen til NTB på veg ut frå møtet med Kaski.

Ifølgje han blir det òg jobba godt med klimapolitikken.

– No jobbar vi vidare med ekstra styrking av klimapolitikken som vil gi ytterlegare utsleppskutt.

Ap: – Grei prosess

Aasland og Pollestad avdramatiserer for sin del møtet med Fylkesnes tidlegare onsdag.

– Opplevinga mi er at vi har gode samtalar og er i grei prosess. Vi er samde no om at vi skal halde fram med å jobbe saman og sjå på moglegheitene som ligg i verbalforslaga, sa Aasland i etterkant av møtet.

– Eg opplever at vi har framdrift. Viss ikkje så hadde vi jo gitt opp, sa han.

Senterpartiets Geir Pollestad sa seg samd.

– Det at det blir brukt litt harde ord er heilt vanleg og slik det skal vere. Det viktigaste er at ein tek nye steg og kjem seg vidare, fastslo han.

Fristen for semje i budsjettforhandlingane er finansdebatten i Stortinget torsdag neste veke.

