605 nye koronasmitta registrert i Oslo siste døgn

Det viser tala kommunen publiserer på nettsidene sine. Dei siste to vekene har det i snitt vorte registrert 399 smitta per dag.

Smittetala er høgast i Søndre Nordstrand bydel. Her er det eit smittetrykk på 1.648 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene. Deretter følgjer Alna og Grorud bydel med høvesvis 1.237 og 1.202. Tala er lågast i bydelane Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfelle på eitt døgn. Til saman er 64.903 Oslo-borgarar registrert smitta sidan mars i fjor.

