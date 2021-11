Stortingsdirektøren legg fram svar onsdag

innenriks

Framstegspartiets leiar Sylvi Listhaug har bede Andreassen svare på ei rekkje spørsmål om korleis desse sakene er handterte.

Andreassen seier ho fekk brevet måndag morgon, og stadfestar at ho enno ikkje er ferdig med svarbrevet.

– I dag har eg kunngjort henne at eg jobbar med svaret og tek sikte på å sende svarbrevet i løpet av morgondagen, onsdag 24. november, opplyser Andreassen via ein rådgivar.

Ho seier ho tok fatt på å svare på brevet straks det var motteken.

– Spørsmåla er omfattande, og det er behov for å gå gjennom eit stort materiale, til dels fleire år tilbake i tid. Derfor er det altså behov for litt meir tid for at eg kan svare på brevet, seier ho.

Listhaug har gjort det klart at Frp vil til botn i saka. Ho har stilt kritiske spørsmål retta mot utsegnene frå stortingsdirektøren om gamle saker, som saka til avgåtte stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), ikkje ville få konsekvensar.

