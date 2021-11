Politiet: Ikkje håp om å finne overlevande etter flyulykka ved Larvik

innenriks

– Når vi seier at vi dessverre ikkje har håp om å finne overlevande, så seier det noko om at her er det store skader og ei alvorleg ulykke, seier politistasjonssjef i Larvik Tore Eriksen på ei pressebrifing i 12-tida tysdag.

– Det er kva vi observerer på staden, som tilseier det, seier han.

Politiet fekk melding klokka 9.21 frå eit vitne som fortalde at eit fly var i spinn ned mot bakken.

Flyet er lokalisert, og på ulykkesstaden er no kriminalteknikarane til politiet på plass, saman med hundepatruljar og Havarikommisjonen for å søkje etter anteke omkomne og for å finne årsaka til ulykka.

Ulendt terreng

Politiet har så langt ikkje stadfesta kor mange som var om bord i flyet då det gjekk ned. Dei jobba ved 12-tida med å varsle pårørande.

Flyet er funne i Tvedalen i Larvik kommune, vest for Larvik by. Bilete frå staden viser at flyet ligg i ulendt terreng. Det ryk frå bakken, og mange smådelar ligg spreidd på bakken.

Innsatsleiaren til politiet Jon Terje Stäheli seier at flyet er totalhavarert.

Stäheli beskriv området der flyet har gått ned, som ulendt med mange bratte skråningar.

Innsatsleiaren veit ikkje om flyet har rokke å sende nødmelding.

Nokså nytt fly

Kåre Halvorsen, direktør for luftfartsavdelinga i Havarikommisjonen, seier til NTB at dei jobbar på staden.

– Vi har fått stadfesta noko som fly det er snakk om, og eg kan seie at det er snakk om eit relativt lite tomotors fly som var nokså nytt, seier Halvorsen.