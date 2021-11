innenriks

– Klokka 8.26 registrerte vi ein jordfeil på Oslo S som stoppa togtrafikken. No er trafikken i gang igjen, men vi forventar at dette kan føre til forseinkingar utover dagen, opplyste Bane Nor klokka 9.09 på Twitter.

Men kort tid etter var det ny stans i trafikken på grunn av jordfeil.

– Vi jobbar med å rette feilen, men veit ikkje kor lang tid dette vil ta. Ny oppdatering klokka 11, skriv Bane Nor på nettsidene sine klokka 9.20.

Feilen rammar både regiontog, lokaltog og flytoget.