Melby om Kim Friele: Har sett varige og viktige spor

– Få menneskeliv gjer ein så stor forskjell for eit heilt samfunn, og for eit heilt menneskesyn. Det var uendeleg trist å høyre at Kim Friele no har gått bort. Men hennar virke har sett varige, viktige spor, som ingen skal få viske bort.

Det skriv Venstre-leiaren på Facebook etter at det vart kjent at Friele, som gjennom store delar av sitt liv kjempa for homofile rettar, er død, 86 år gammal.

Friele stod offentleg fram som homofil i 1963, som den første i Noreg – og har sidan jobba for homofile rettar.

– Då Friele var ung, vart skeive sett på som sjuke og feil. Takka vere engasjementet hennar, kan dei fleste skeive i dag leve frie liv. Det som ein gong var forbode, blir no anerkjend av samfunnet, skriv Melby.

Melby hyllar Frieles utrøyttelege arbeid og takkar henne for at skeive i dag har rettar og styrkt vern.

– Kim Friele førte norske skeive ut av skuggen og inn i det regnbogefarga lyset. For det skuldar vi henne ein stor takk.

