Mann frikjent i lagmannsretten etter Åndalsnes-brann

innenriks

I tingretten vart mannen dømt til tre år og to månaders fengsel, men Frostating lagmannsrett meiner han må frifinnast, skriv TV 2.

– Han er sjølvsagt glad for avgjerda. Eg meiner bestemt at tiltalen aldri skulle vore teke ut. Avgjerda frå lagmannsretten er korrekt. Klienten har heile tida påstått si uskuld, seier forsvararen til mannen, advokat John Arild Aasen.

Brannen braut ut på formiddagen 1. oktober 2020. Mannen i 20-åra vart same dag arrestert og sikta for å ha sett fyr på bustadkomplekset. Han har heile tida nekta straffskuld.

Ifølgje tiltalen hadde mannen tent på ein sofa, trefjøler og anna brennbart materiale i ein svalgang mellom to av bygningane.

Sjølv har han forklart at han var ein tur innom ein kamerat for å krevje inn pengar som kameraten skylde han, og at han deretter drog ut i skogen og tok fleinsopp.

