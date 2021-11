Likestillingsministeren om Kim Friele: – Ho tok kampen personleg, og det kosta

innenriks

Kim Friele døydde fredeleg måndag kveld, opplyser hennar næraste pårørande, Else Hendel, til NTB. Friele vart 86 år gammal.

– Friele vil for alltid vere symbolet på at endring er mogleg, ei av årsakene til at folk som meg kan leve i fridom, og eit førebilete for oss alle. For meg var ho òg ein personleg venn, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) til NTB.

Statsråden er sjølv open lesbisk, og ho hyllar Friele.

– Noreg hadde ikkje vore det Noreg vi kjenner, utan Kim Friele, og eg hadde ikkje vore meg. Det er umåteleg trist at ho har gått bort. Ho er ein av dei som har gjort mest for likestillinga i Noreg. For at LHBTI-personar kan leve fritt. Ho tok kampen personleg, og det kosta, seier Trettebergstuen.

Først i Noreg

Karen-Christine Friele, betre kjent som Kim Friele, vart fødd 27. mai, 1935 i Bergen.

I 1963 stod ho offentleg fram som lesbisk som den første i Noreg. Same år melde ho seg inn i homoorganisasjonen Det norske forbundet av 1948, som den gong var svært lukka.

Ho var leiar i organisasjonen frå 1966 til 1971 og generalsekretær frå 1971 til 1989. Friele stod i spissen for kampen til forbundet mot paragraf 213 i straffelova, som kriminaliserte homofili, og lova vart avskaffa i 1972.

Ho var dessutan sterkt medverkande til at homofili vart stroken som psykiatrisk diagnose i 1977, og at paragrafane i straffelova mot rasisme, inkludert diskriminering basert på seksuell legning, vart innført.

Støre: – Gjorde samfunnet rausare

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) minnest Kim Friele med djup takksemd.

– Ho gjekk føre i kampen for homofile rettar og gjorde samfunnet rausare og meir inkluderande, skriv Støre i ein i uttale til NTB.

– Med mot, kraft og varme stod ho på barrikadane for rettferd og vann fram, mellom anna då seksuell omgang mellom menn vart avkriminalisert i 1972, skriv statsministeren.

Inge Alexander Gjestvang, leiar for FRI – foreininga for kjønns- og seksualitetsmangfald, omtaler Kim Friele som ein bauta og pionar i norsk homorørsle.

– Det er med stor takksemd at vi minnest innsatsen hennar i kampen for homofile rettar, seier Gjestvang.

– Gjekk først i kampen

Med-bergensar og Høgre-leiar Erna Solberg seier at Friele var ei modig, tydeleg og utolmodig stemme i homokampen i 60 år.

– Friele har inspirert mange og gjekk først i kampen som har gjort det mykje lettare for generasjonar å leve opne og frie liv, seier Solberg.

Fungerande likestillings- og diskrimineringsombod May Schwartz seier at Friele var ein strålande strateg og høgt respektert.

– Ho pleidde å seie «Vi må ikke sove på post». Dette er ei påminning til både oss i Likestillings- og diskrimineringsombodet og andre som jobbar med likestilling i Noreg om å halde fram arbeidet, seier Schwartz.

Æresmedlem i Ap

Kim Friele har skrive fleire fagbøker, artiklar og pamflettar og har halde svært mange talar og foredrag.

Friele har kjempa ein mangeårig kamp, hatt diskusjonar i radio og TV, og alltid stått på barrikadane for det ho har trudd på.

Ho var æresmedlem i Arbeidarpartiet, der ho bidrog til å opprette Forum for homofile og lesbiske. «Du har gjort Norge til et mer anstendig samfunn», sa statsminister Jens Stoltenberg i takketalen sin i 2008.

I 2000 vart ho utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden, ein pris ho sjølv har karakterisert som ein av dei ho sette høgast. Friele har nemleg motteke ei rekkje andre prisar, iblant dei Homobevegelsens ærespris og Humanistprisen.

I 1978 vart ho tildelt Fritt Ord-prisen. Hennar sterke engasjement og kampånd kom igjen til syne då ho i 2009 leverte tilbake prisen fordi den vart tildelt Nina Karin Monsen. Monsen fekk prisen for kritikken sin av endringane i ekteskapslova frå 2009. Desse endringane tillèt at personar av same kjønn kan gifte seg.

Friele har donert heile det omfattande arkivet sitt, som dokumenterer kampen for rettane til homofile, til Skeivt arkiv og Universitetet i Bergen.

Inngjekk partnarskap

Kim Friele var ein kort periode gift med advokat Ole Friele jr., frå 1959 til 1960. I 1977 møtte ho politikar Wenche Lowzow, og frå 1979 var dei eit par offentleg.

Lowzow var den første opne homofile stortingsrepresentanten i landet, og saman flytta dei to kvinnene grenser i det offentlege rommet med vedkjenningane sine. 6. august 1993 inngjekk Kim Friele og Wenche Lowzow partnarskap, som første par ut i Oslo rådhus.

I 1989 flytta ekteparet frå Oslo og til hytta på Haugastøl på Hardangervidda. Då Lowzow døydde i 2016, hadde dei to fått nesten 40 år saman.