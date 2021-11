Kringkastingsrådet kritiserer NRK for videobruk frå Bislett-skytinga

innenriks

Skytinga på Bislett vart diskutert etter at det var komme inn klager på at NRK viste sterke bilete utan åtvaringar, skriv M24.

Fleire av medlemmene i Kringkastingsrådet synest videoane frå Bislett-skytinga var kraftige, og redaksjonssjef Hanna Thorsen forklarte at dei var medvitne om det.

– Det er ein krevjande balansegang. Vi er ikkje i tvil om at dette er sterke bilete, og vi ser at vi med fordel kunne åtvara mot dei, sa ho under behandlinga til rådet av saka.

Kringkastingsrådet behandla òg NRKs dekning av Acer og Nei til EUs søksmål mot staten. Det var komme inn 197 klager på den manglande dekninga av rettssaka.

Redaksjonssjef Kyrre Nakkim i NRK Nyheiter sa at dei valde å ikkje dekkje ho så mykje i innleiinga av rettssaka, men at ho vil bli dekt viss Høgsterett behandlar anken.

Også Dagsrevyens omtale av boka til NRK-journalist Magnus Takvam var klaga inn, men desse klagene vart kategorisk avviste av eit samla Kringkastingsråd.

Heller ikkje klagene på Nytt på Nytts harselas med Høgskolen i Nesna fekk medhald, sjølv om rådet var noko splitta i saka.

(©NPK)