Kim Friele blir heidra med gravferd på statens kostnad

Frieles etterlatne har takka ja til gravferd på statens kostnad, opplyser Statsministerens kontor.

– Ho gjekk føre i kampen for homofile sine rettar, og gjorde samfunnet rausare og meir inkluderande for oss alle. For å vise takksemda vår ønskjer regjeringa å heidre Kim Friele med gravferd på statens kostnad, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det er ei utmerking som blir tildelt av regjeringa og som tidlegare er tildelt Gina Krog, Sigrid Undset, Sonja Ludvigsen, Halldis Moren Vesaas, Wenche Foss og Grete Waitz.

Totalt er det om lag 100 personar som har vorte gravlagt på statens kostnad sidan ordninga vart innførte i 1881.

Kim Friele døydde måndag kveld, 86 år gammal.

Ho var den første norske kvinna som stod offentleg fram som lesbisk. Frieles arbeid var sterkt medverkande til at straffelova som kriminaliserte homoseksuelle handlingar vart oppheva i 1972, og at «homofili» vart stroken som ein psykiatrisk diagnose i 1978. Ho vigde sitt liv til homokampen.