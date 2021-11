Formannskapet i Tromsø utset innføring av koronapass

innenriks

«Kommunedirektøren har vurdert innføring av lokalt koronasertifikat, men på grunn av smittevernfaglige og sterke personvernhensyn kan dette ikke anbefales innført på nåværende tidspunkt», heit det i innstillinga som formannskapet behandla på eit ekstraordinært møte tysdag ettermiddag, skriv Nordlys.

Fleirtalet i formannskapet, ved Ap, SV, Sp og MDG, stemde for å utsetje innføringa av koronapass.

Dei ber om at det blir jobba vidare med ei eventuell innføring av koronasertifikat slik at det er klart når personvernutfordringane er løyste av nasjonale styresmakter.

– Vi ønskjer òg ei nærare utgreiing av dei praktiske og økonomiske konsekvensane for næringslivet. Det vil styrkje avgjerda og vurderinga om proporsjonalitet, sa Arbeidarpartiets gruppeleiar Jarle Heitmann på møtet, ifølgje iTromsø.

Vil fjerne sitteplikt

Fleirtalet stemde òg for å fjerne sitteplikt på utestader med skjenkjeløyve.

Tromsø kommune har vore prega av høge smittetal den siste tida, og ordførar Gunnar Wilhelmsen (Ap) har uttalt at dei var klare til å innføre koronapass-ordninga.

– Vi har gjort alt det vi skal gjere, no ventar vi berre på den tekniske løysinga frå departementet, sa Wilhelmsen til NTB søndag.

Måndag uttalte FHI at dei jobbar med å oppdatere dei tekniske løysingane. Det kan likevel ta opptil to veker før alt er klart, uttalte assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i FHI.

– Mageplask

På møtet på tysdag refsa Frps gruppeleiar Bjørn-Gunnar Jørgensen forslaget frå fleirtalet, og han kom med sterk kritikk til måten ordføraren har handtert saka på.

– Makan til mageplask. Her har ordføraren vore høgt og lågt og sagt at dette skal vi få til. Alle venta på at koronapasset skulle vere klart fredag, så var det ikkje klart då, og ikkje no heller. Eg trudde jo ein hadde såpass kontakt med eigen administrasjon og folk i sentrale posisjonar, sa Jørgensen.

– Ønsket mitt om å innføre koronapass er tufta på to ting: Den eine er at vi innfører det viss vi treng det. Viss vi ikkje treng det, gjer vi det ikkje. Det andre som har vore viktig, er at personvernet skulle varetakast på ein ordentleg måte, svarte ordføraren.

Neste formannskapsmøte er tysdag 30. november.

