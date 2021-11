Falsk Vedum-konto på Twitter var godkjend av SMK

innenriks

Kontoen, som gav seg ut å vere finansminister Trygve Slagsvold Vedums eigen, vart sletta av Twitter måndag etter at det vart klart at han var falsk, sjølv om han hadde vorte verifisert av Twitter som ekte.

Dei fleste statsrådane som har Twitter-kontoar, har nyleg fått verifisert dei, og i samanheng med det har det skjedd ein glipp hos Statsministerens kontor (SMK), som har ansvaret for at brukarkontoar blir verifisert til Twitter, melder NRK.

– Dessverre har det skjedd ein feil i innrapporteringa som gjorde at ein falsk konto vart verifisert. Kontoen er no fjerna, og vi har forsikra oss om at det ikkje er fleire falske kontoar som har vorte verifiserte. Vidare går vi no gjennom innrapporteringsrutinane for å sørgje for at dette ikkje skjer igjen, seier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK.

Det er ikkje kjent kven som stod bak kontoen @SlagsvoldVedum, som hadde vore aktiv i rundt ein månad før den vart verifisert.

(©NPK)