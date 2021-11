Esa godkjenner hastetiltak for å kontrollere fugleinfluensa-utbrot i Rogaland

innenriks

Tiltaka omfattar mellom anna å etablere verne- og overvakingssoner rundt den aktuelle garden der sjukdommen vart påvist tidlegare denne månaden, skriv tilsynsorganet i ei pressemelding.

EØS-reglane krev at Esa godkjenner slike tiltak for å sikre dyrevelferda og dessutan å unngå at handel innanfor EØS-området blir påverka meir enn nødvendig.

Den siste tida er det stadfesta tilfelle av fugleinfluensa hos to besetningar med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Alle dei 7.500 hønsa i kvar av dei to besetningane er avliva.

