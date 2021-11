Elevar og tilsette på flyskule sterkt prega etter flyulykka i Larvik

innenriks

Klokka var 9.10 då småflyet, som var av typen Diamond 42, styrta i eit skogområde sørvest for Larvik sentrum.

– Denne tragiske ulykka har sjølvsagt prega oss, seier pilotskulesjef Frode Granlund til NRK.

Skuleflyet var tilknytt pilot Flight Academy og tok av frå Torp flyplass i Sandefjord, der ein av basane til flyskulen held til. 40 minutt seinare havarerte flyet.

Eit vitne observerte flyet i spinn i full fart på veg ned mot skogen i Tvedalen i Larvik, og vedkommande ringde deretter politiet.

Terrenget var ulendt, og derfor tok det noko tid før nødetatane fann fram til ulykkesstaden. Då vart det raskt klart at det var lite håp om å finne overlevande. Nokre timar seinare stadfesta politiet at alle tre om bord mista livet.

Skulen samlast onsdag

Dei pårørande blir teke vare på av kriseteam frå dei respektive kommunane deira, ifølgje politiet.

– Vi tenkjer sjølvsagt aller mest på dei som har mista familiemedlemmene sine. Vi har gjort kva vi kan for å vere saman med våre tilsette og studentar, seier Granlund.

Flyskulen Pilot Flight Academy er ein av Europas største flyskular. Skulen har 120 tilsette og 350 elevar.

Onsdag skal skulemiljøet samlast i grupper, og dei skal få bistand frå kriseteam til å omarbeide situasjonen.

– Alle kjenner kvarandre her. Studentane våre bur stort sett alle saman på skulen. Eg er veldig glad for at vi får hjelp av kommunen til å handtere dette, seier Granlund til Sandefjords Blad.

Gode flyforhold

Havarikommisjonen og politiet gjennomførte tysdag undersøkingar på ulykkesstaden. Tysdag kveld vart arbeidet avslutta for dagen, og onsdag skal arbeidet takast opp att.

– Vi samlar spor på ulykkesstaden, både i terreng og på flyvraket. Deretter vil vi snakke med folk som har vore i kontakt med flyet og operasjonen som gjekk føre seg, seier direktør Kåre Halvorsen for luftfartsavdelinga i Havarikommisjonen til NRK.

Skuleflyet var på treningstur og flaug mellom anna over Larvik sentrum kort tid før ulykka.

Etter å ha gjennomført fleire 360-graders svingar i ei høgd på rundt 1,2 kilometer over bakken, havarerte flyet, ifølgje Havarikommisjonen, som opplyser at det var gode flyforhold i området.

Årsaka til at flyet styrta, er førebels ukjent.

(©NPK)