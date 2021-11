Budsjettforhandlingane trekkjer ut i tid

innenriks

– Diskusjonane er gode. Og eg opplever at det er gode forslag både på løyvingsforslag og tekstforslag, men det tek litt lengre tid enn vi hadde tenkt, sa Senterpartiets parlamentariske leiar Marit Arnstad.

Ho deltok tysdag formiddag på eit møte med dei andre partia om vegen vidare i forhandlingane om neste års statsbudsjett.

Ap og Sp har sett som mål at partia skal bli samde innan fredag.

– No skal vi ha eit lite møte og gjennomgå situasjonen. Det kjem nok til ta litt lengre tid enn vi trur. Og den tida bør vi ta oss, for dette skal gjerast godt og grundig. Budsjettet har jo mykje å bety for folk i heile landet, sa Arnstad.

I møtet deltek òg Aps parlamentariske leiar Rigmor Aasrud og SV-leiar Audun Lysbakken.

– Eg har eigentleg ingen kommentarar å komme med. No skal vi berre diskutere vegen vidare. Det er ein fot i bakken, sa Lysbakken på veg inn til møtet.

Han svarte dette på spørsmålet om forhandlingane vil ta meir tid:

– Vi får diskutere det no.

(©NPK)