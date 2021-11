SV: Betre framdrift i budsjettsamtalane

innenriks

Finanspolitikarane frå Arbeidarpartiet, Senterpartiet og SV var klare til eit nytt forhandlingsmøte måndag kveld. Denne gongen utan dei parlamentariske leiarane.

Det lét dermed til at budsjettforhandlingane er i gang igjen for fullt. Eigil Knutsen (Ap), Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Kari Elisabeth Kaski (SV) sat i eit vel timelangt møte, og dei tre gav uttrykk for å vere fornøgde med progresjonen då dei gav nokre korte kommentarar etterpå.

Heldt prosessmøte

Samtalane vart løfta opp eit hakk tidlegare måndag, då dei parlamentariske leiarane Rigmor Aasrud (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Audun Lysbakken (SV) vart kopla på.

Det vart presisert at desse samtalane gjaldt «status» og «prosess», og at dei ikkje gjekk inn på innhaldet i budsjettsamtalane.

Kaski ville ikkje svare direkte på kva som vart rydda av vegen, men seier partane gjennom fleire møte har sikra betre framdrift.

– Det har vi no. Det er positivt. Det gjer at det blir lettare å komme fram til ein god avtale, seier ho.

Eigil Knutsen understrekar at partane jobbar konstruktivt saman.

– Så opplever eg at vi at har felles mål om å få ned forskjellane og styrkje velferda i heile landet og kutte klimagassutslepp. Når vi jobbar langs dei måla, så kjem vi vidare, seier han.

Frist fredag

Det var i 19-tida ikkje klart om det blir ytterlegare møte måndag kveld, eller om dei jobbar kvar på sin kant og så treffest igjen tysdag.

Ap og Sp har sett som mål at partia skal bli samde innan fredag. Kaski vil ikkje svare forpliktande på om dei vil nå den fristen.

– For SVs del bruker vi den tida vi treng for å komme fram til ein god avtale. Vi skal jobbe så fort vi kan saman, seier ho.

Totalt fire løysingsskisser er lagt på bordet av regjeringspartia, utan at det har late seg gjere å semjast.

Tidlegare måndag gav SV uttrykk for at den politiske avstanden framleis var betydeleg. Ifølgje NRK har partia allereie flytta på over 3 milliardar kroner i forhandlingane.

Det er meir enn Venstre og KrF fekk flytta på i forhandlingane etter førre regjeringsskifte i 2013. Den gong vart det flytta på 2,4 milliardar kroner.

