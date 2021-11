Politihuset i Stavanger stengt etter leveranse av mistenkjelege gjenstandar

innenriks

Det er Stavanger Aftenblad som melder at bombegruppa er på veg.

Personar på nærliggjande kontor vart evakuerte, men rundt klokka 11.30 har desse fått lov til å vende tilbake til kontora sine.

Innsatsleiaren til politiet på staden, Sten Kristian Lund, opplyste ein time tidlegare til Aftenbladet at Forsvaret var framme på staden for å vurdere korleis gjenstandane skal handterast. Gjenstandane er på utsida av bygget.

Det var like før klokka 9 måndag morgon at ein mann leverte dei mistenkjelege gjenstandane til politihuset. Mannen er teken hand om av politiet.

Politiet skriv i ei pressemelding at dei ikkje har grunn til å tru at gjenstandane kan vere sprengfarlege, men at sperringane er eit ekstra sikringstiltak.

Politihuset vart ikkje evakuert, opplyste operasjonsleiar Jøran Solheim i ei pressemelding i 10-tida. Publikum som var inne i politihuset vart slusa ut gjennom garasjen.