Oslo Børs starta veka med oppgang

Måndagens mest omsette aksje vart Equinor, som steig med 1,4 prosent.

Like bak følgde Norsk Hydro, som fall med 1,3 prosent. Pila peika oppover for både Telenor (+1,5), Aker BP (+1,2) og Rec Silicon (+6,2).

MPC Container Ships og Mowi fall med høvesvis 2 og 2,9 prosent, medan DNB og Nordic Semiconductor steig med 1,2 og 1,5 prosent.

ID-selskapet Idex Biometrics vart blant dagens vinnarar med ein oppgang på 11,2 prosent. Mobilselskapet ICE Group held fram nedgangen frå førre veke og landet måndag på ein nedgang på 7,1 prosent.

Eit fat nordsjøolje vart måndag ettermiddag omsett for like under 80 dollar, noko som er ein oppgang på rundt 1,8 prosent.

Veka starta òg bra på dei tonegivande europeiske børsane. FTSE 100-indeksen i London steig med 0,5 prosent, medan den tyske DAX 30-indeksen så vidt gjekk oppover med 0,04 prosent. CAC 40-indeksen i Paris auka med 0,3 prosent.

