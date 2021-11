Onsdag stengjer private barnehagar i protest mot regjeringa

innenriks

Aksjonen vil medføre stengde dører frå klokka 14 og ut dagen.

– Regjeringa fjernar opp mot 400 millionar kroner frå private barnehagar neste år. Det skjer medan vi har ein situasjon der ein av tre barnehagar allereie driftar i minus, seier administrerande direktør Anne Lindboe i PBL til NRK.

Bakgrunnen for kuttet regjeringa foreslår i statsbudsjettet, er at dei private barnehagane har fått for store pensjonstilskot. Lindboe er samd i at barnehagane har fått for mykje pengar til dette formålet, men meiner staten opererer med eit for høgt tal.

Kunnskapsminister Tonje Brenna seier til NRK at staten i 2019 betalte ut éin milliard kroner for mykje.

– Utrekningar viser at 90 prosent av dei private barnehagane får meir til pensjon enn dei faktisk brukar på pensjon til sine tilsette. Derfor var det rom for ytterlegare kutt, seier ho.

Også Solberg-regjeringa foreslo å stramme inn overfor barnehagane, men den nye regjeringa har gått hardare til verks.

PBLs fagblad barnehage.no omtalte først aksjonen.

