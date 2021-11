Noreg hentar foreldrelaust barn som har opphalde seg i Syria-leir

innenriks

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) stadfestar på nettsidene til regjeringa at norske styresmakter er i ferd med å hente eit foreldrelaust barn som har opphalde seg i ein leir i Syria.

– Barnet hadde norsk far. Far-barn-relasjonen er etablert gjennom DNA og barnet blir derfor vurdert som norsk statsborgar. Barnet er under skulealder og skal til Noreg, seier Huitfeldt.

Ifølgje VG, som skreiv om saka først, vart operasjonen gjennomført måndag i byen Qamishli, i Rojava i Nord-Syria.

Avisa skriv at barnet, som er overført frå kurdiske sjølvstyre til norsk personell frå UD og Forsvaret, er på veg mot Noreg via Irak.

– I Noreg vil barnet få den oppfølginga og omsorga det treng, og den bistanden som måtte vere nødvendig frå barnevernet og eventuelt andre styresmakter, seier Huitfeldt.

Ho seier saka har vore høgt prioritert etter at norske styresmakter i vår vart kjend med saka. Utanriksdepartementet (UD) ønskjer ikkje å gi ytterlegare informasjon om barnet eller reisa til Noreg. Dette for å ikkje bidra til identifisering av barnet.

– Eg ber alle om å respektere at barnet skal skjermast, at det ikkje blir identifisert og at det skal få komme til Noreg med størst mogleg ro rundt seg. Det gir det beste grunnlaget for å forme sitt eige liv her, seier utanriksministeren.