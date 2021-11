Noreg hentar foreldrelaust barn frå Syria-leir

innenriks

Saka har hatt høg prioritet hos norske styresmakter. Allereie på vårparten starta arbeidet som måndag enda med at barnet vart henta ut.

DNA-analysar stadfesta at det foreldrelause barnet hadde ein norsk far.

– Vi har jobba ganske lenge med identifisering. Straks vi fekk identifikasjon, henta vi barnet ut, sa utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til pressen måndag kveld.

Ho seier at den endelege DNA-stadfestinga kom fredag. Barnet, som blir vurdert som norsk statsborgar, er under skulealder. Huitfeldt ønskjer likevel ikkje å seie noko meir om verken barnet eller identiteten til faren, og ho vil heller ikkje seie noko om barnet har slekt i Noreg på farens side.

Oppmodar til å skjerme barnet

Barnet vil i Noreg bli følgt opp av barnevernstenesta og få barnefagleg oppfølging, seier utanriksministeren, som ber om at barnet blir skjerma og får ro ved framkomsten til Noreg.

Ifølgje VG, som omtalte saka først, vart den hemmelege operasjonen på måndag gjennomført i byen Qamishli i Rojava i Nord-Syria.

– Vi har fått god hjelp frå Forsvaret og norsk etterretning, og vi har hatt god dialog med styresmaktene i Syria, seier Huitfeldt.

Barnet vart overført frå kurdiske sjølvstyre til norsk personell frå UD og Forsvaret og er no på veg til Noreg via Irak.

Ber om at fleire blir henta heim

Redd Barna tek imot nyheita med stor glede og håpar dette er starten på at fleire blir henta til Noreg,

– Vi håpar dette vitnar om at norske styresmakter vil hente heim dei resterande barna og mødrene deira, seier direktør Gunvor Knag Fylkesnes for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

– For oss er det heilt uakseptabelt at norske styresmakter med vitende og vilje tillèt at norske barn blir sitjande igjen i det som blir omtalt som torturliknande forhold, og lèt dei bli straffa for noko dei ikkje har gjort. No må dei få komme heim før det er for seint, seier ho.

Utanriksministeren har tidlegare uttalt at det generelt er uaktuelt å hente heim norske statsborgarar som har reist ut som framandkrigarar. Ho seier at norske styresmakter ikkje kjenner til tilsvarande tilfelle med foreldrelause barn med norsk tilknyting i Syria.

– Men dersom vi får indikasjonar på det, så vil vi følgje opp desse sakene, seier ho.

Fleire norske kvinner i Syria

Det er kjent at det sit fleire norske kvinner med barn i ulike leirar i Syria. Desse kvinnene slutta seg i si tid til IS. Ifølgje Redd Barna bur det 40.000 barn frå 60 land under elendige forhold i leirane al-Hol og Roj i Syria som husar familiar med band til terrororganisasjonen IS.

Leirane som blir drivne av dei kurdiske styrkane som har kontrollen i det nordaustlege Syria, vart oppretta for å huse IS-krigarar som vart tekne til fange etter at IS vart overvunne. Fleire familiemedlemmer bur òg i leirane.

Om norske styresmakter skal hente heim dei norske statsborgarane eller ikkje, har vore gjenstand for politisk debatt i lang tid. Tidlegare denne månaden gjekk 19 tidlegare statsrådar frå mellom anna Venstre, KrF og Senterpartiet ut med oppmoding om å hente nordmennene heim.