Koronavaksine-allianse vil teste andre vaksinar òg

– Vi har allereie sett fleire dødelege sjukdomsutbrot som påverkar befolkningar i det tjueførste hundreår – og vi veit at den neste pandemien kjem. Det er ikkje eit spørsmål om «hvis», men «når», seier direktør for vaksine FoU Melanie Saville i Cepi i ei pressemelding.

No skal laboratorienettverket bruke dei same metodane og materiala for å standardisere evaluering av ulike vaksinar i kliniske studiar.

Ifølgje Cepi er det den største globale gruppa som bruker dei same metodane og materiala, som reagens – stoffar som blir brukte til å utføre ein vitskapleg test – for å standardisere evalueringa av infeksjonsvaksinar.

Blant Cepis prioriterte sjukdommar er chikungunya, lassa-feber, MERS, nipah, Rift Valley-feber og sjukdom X. Vaksinekandidatar som blir utvikla mot desse, skal no vurderast.

Hovudkontoret ligg i Noreg. Norske styresmakter har tidlegare bidrege med 2 milliardar kroner til alliansen. Alliansen nyttar ein sentralisert testmetode, allereie brukt for å vurdere over 15.000 prøver frå kliniske forsøk av fleire enn 30 COVID-19-vaksineutviklarar Vaksineutviklarar.

