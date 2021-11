If har så langt fått nesten 120 skademeldingar etter uvêret fredag

innenriks

– Det er i morgontimane i dag stor pågang av forsikringskundar som melder inn øydeleggingar, og vi ventar at talet på skadar kjem til å stige ein god del dei næraste dagane, melder If i ei pressemelding.

Selskapet ventar å få skademeldingar i fleire veker framover, i samband med at folk besøkjer hyttene sine i vindutsette område. Mange av skadane kjem frå dei øvre delane av Telemark og Viken, men If får òg meldingar frå andre delar av landet.

Det er for tidleg for selskapet å seie kva skadane kjem til å koste, men If anslår at summen for dei åleine vil utgjere fleire titals millionar.

(©NPK)