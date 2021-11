BA: Politiet ber om drapstiltale mot 29-årig mann frå Bergen

innenriks

Statsadvokat Rudolf Christoffersen opplyser til avisa at saka antakeleg vil bli påtaleavgjort neste veke. Innstillinga frå politiet er ikkje offentleg, og dei ønskjer ikkje å kommentere ho overfor Bergensavisen.

Ronny Nygård vart funnen død ved ein parkeringsplass i nærleiken av bussterminalen i bydelen Åsane 1. juni 2019.

Forsvararen til 29-åringen, advokat Einar Råen, vil ikkje kommentere saka før påtalespørsmålet er avgjort.

I starten av etterforskinga trudde politiet at Nygård døydde som følgje av ei ulykke, men etter kvart vart 29-åringen identifisert på overvakingsmateriale.

Det er andre gong at politiet konkluderer i saka, og første gong ønskte dei at den sikta skulle tiltalast for vald med døden til følgje. Saka vart likevel send i retur frå statsadvokaten.

Etter det Bergensavisen kjenner til, meiner etterforskarane å kunne sjå bort frå at dødsfallet kjem av ei ulykke eller vald med døden til følgje.

(©NPK)