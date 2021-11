innenriks

– Vi har hatt over tusen nye smittetilfelle dei siste sju dagane, og vi ligg no over landsgjennomsnittet, seier smittevernoverlege Marit Voltersvik i ei pressemelding.

Dei siste sju dagane har det vore 1.018 smittetilfelle i kommunen, med eit gjennomsnitt på 145. Tilsvarande tal var for ei veke sidan var høvesvis 506 og 72.

