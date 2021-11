Retten kommunen har til å stanse elsparkesyklar under lupa i Høgsterett

innenriks

Både Sør-Trøndelag tingrett og Gulating lagmannsrett har slått fast at eigedomsretten til kommunen ikkje gir den retten til å nekte kommersielle selskap å parkere elsparkesyklar på fortauet. No er det Høgsteretts tur. Tysdag 23. og onsdag 24. november behandlar Høgsterett spørsmålet om kommunane skal ha ein rett til å nekte utleige av elsparkesyklar på kommunal grunn.

– Overordna er spørsmålet for Høgsterett i kva grad kommunen kan bruke eigedomsretten til å regulere andres bruk av kommunal grunn. Det handlar òg om kva myndigheitsutøving det offentlege kan utøve på eigedommen sin, seier kommuneadvokat Øystein Block til NTB. Han er prosessfullmektig for kommunen i Høgsterett.

Saka starta då Trondheim kommune rauk uklar med utleigefirmaet Ryde sommaren 2019. Politikarane påla Ryde å stanse utleiga. Kommunestyret vedtok nye retningslinjer der utleigarar av elsparkesykkel må ha avtale med kommunen om å leige gategrunn.

Striden eskalerer

Striden eskalerte våren 2020. Medan Trondheim kommune hadde kunngjort ein anbodskonkurranse for elsparkesyklar, valde utleigefirmaet Ryde å setje ut sparkesyklar utan godkjenninga til kommunen.

– Vi har valt å ikkje inngå ein avtale. Viss dette er ulovleg verksemd ønskjer vi ei behandling av det i ein domstol, uttalte dagleg leiar i Ryde Technology, Espen Rønneberg, til Adresseavisen i mars i fjor.

-Ikkje behandle ulikt

Rønneberg fekk det som han ville. Trondheim kommune bad Sør-Trøndelag tingrett om mellombels åtgjerd for å tvinge Ryde Technology til å fjerne sparkesyklane dei hadde sett ut.

Men i Sør-Trøndelag tingrett var det Ryde som fekk medhald. Retten viste til at offentleg eigedom er til bruk utan vederlag.

-Både taxiar, tungtransport, matleverandørar og andre næringsaktørar bruker offentleg veg til næringsverksemd utan løyve, heiter det i dommen frå Sør-Trøndelag tingrett.

– I utgangspunktet har det offentlege ein like sterk eigedomsrett som private. Men sidan det offentlege skal vareta fellesskapsinteressene, er det nokre avgrensingar. Ein må opptre sakleg og ikkje usakleg behandle ulikt, seier Block.

Bergen tapte i Gulating

I Gulating lagmannsrett var det Bergen kommune som gjekk til sak mot Ryde og tapte. Retten sa seg usamd i ei vurdering gjort av Samferdselsdepartementet. Her uttalte departementet av trafikkreglane ikkje var til hinder for at kommunen i kraft av eigedomsretten sin kunne regulere tilgangen til utleige av elsparkesyklar.

I dommen frå Gulating gir retten trafikkreglane betydning. Trafikkreglane regulerer trafikktryggleik og framkomelegheit. Men ifølgje dommen gir dei òg ein rett for borgarane til å parkere. Det betyr at kommunen ikkje kan nekte nokon å parkere på grunnen til kommunen, så lenge parkeringa er lovleg.

– Lagmannsretten kan derfor ikkje sjå at ordlyden til forskrifta gir moglegheit til å ekskludere sykkelparkering som skjer som ledd i kommersiell drift», heiter det i dommen frå Gulating.

Mindre moglegheit

Dette kan ikkje Trondheim kommune leve med.

– Dommen til lagmannsretten inneber ei avgrensing av det til det offentlege eigedomsrett som kommunen ikkje meiner det er grunnlag for. Teke på ordet inneber dommen at det offentlege får mindre moglegheit til å regulere andres aktivitetar på offentlege eigedom, til dømes konsertar, stands eller Bondens marknad, enn ein har hatt tidlegare, seier Øystein Block.

