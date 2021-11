Legane må til Høgsterett for å stanse nettstad med legerangering

innenriks

Må norske legar tole å anonymt bli vurdert og rangert av eigne pasientar? Både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett meiner legane må tole denne belastninga.

No er turen kommen til Høgsterett. Tysdag 23. november tek Høgsterett saka opp til behandling. Det er sett av to dagar.

Saka skal behandlast under personvernlovgivinga. Denne lova krev at det blir teke ei avveging mellom privatlivet og forbrukaromsynet til legane.

Fekk ikkje reservasjonsrett

Legane ville ha rett til å reservere seg mot å bli lista på nettstaden legelisten.no. I både tingrett og lagmannsrett vitna fastlegar om belastninga, personleg og profesjonelt, ved å vere lista.

Med på laget til legane fann du både tannlegar, kiropraktorar og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Datatilsynet hadde til og med gitt legane medhald i at dei har ein reservasjonsrett mot å bli lista på legelisten.no.

Men legane fekk ikkje støtte for sitt syn, verken i Oslo tingrett i 2019 eller i Borgarting lagmannsrett i mars i år. Lagmannsretten kom til at ytringsfridommen og interessa til pasientane for informasjon veg tyngre enn retten legane har til privatliv.

– For å finne gode legar

Gründeren bak Legelisten.no har forklart overfor Forskning.no at lista er meint som eit verktøy til forbrukarane for å orientere seg i marknaden og auke kvaliteten i pasientbehandlinga.

– Gode legar fortener fleire pasientar. Eg oppretta Legelisten.no for at pasientar skulle få hjelp til å finne gode fastlegar, uttalte Lars Haakon Søraas til Forskning.no i oktober.

Legeforeningen meiner Legelisten.no fungerer som ein gapestokk. Dei har òg argumentert med at legar kan bli pressa til å skrive sjukmeldingar eller reseptar når dei veit at pasientar kan skrive anonyme vurderingar.

– Kven som helst kan skrive

Ein studie av Legelisten.no finn ikkje haldepunkt for at legane endrar åtferd. Studien viser at Legelisten.no langt på veg fungerer etter hensikta.

Leiaren i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, lèt seg ikkje overtyde av studien. Han viser til at fleire legar har erfart at det er vanskeleg å få fjerna usaklege kommentarar.

– Kven som helst kan skrive kommentarar. Det er ikkje eingong sikkert at dei som skriv vurderingane er pasientane til legen, seier Klev til Forskning.no.

