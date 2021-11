innenriks

Ifølgje Vårt Land vil Venstre i første omgang ta opp saka med regjeringa i Stortingets spørjetime.

– Vi vil gjere ikkje-kristelege gravferder meir tilgjengelege for folk. Spesielt i distrikta, der det er gymsalen som er alternativet, seier Melby.

Nidaros-biskop Herborg Finnset i Den norske kyrkja meiner fellesskapet må ta ansvar for livssynsopne seremonirom i Noreg på ein annan måte enn i kyrkjer.

– Men eg har forståing for behovet for verdige rom for gravferd, understrekar ho.

(©NPK)