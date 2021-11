Sandnes sparebank nektar å godta millionbota frå PST

innenriks

Styret i banken sa allereie då han fekk at dei er usamd i han. No har banken vedteke at han ikkje vil godta bota, melder E24.

«Banken er uenig i forelegget fordi klientkontoen var omfattet av interne tiltak som gjorde pengene på klientkontoen utilgjengelige for advokaten og klienten, innskuddene var godkjent av Økokrim og det er et uklart regelverk rundt klientkontoer og finansielle sanksjoner,»skriv Sandnes Sparebank i ei pressemelding.

Den aktuelle kontoen er ifølgje VG den som advokat Brynjar Meling oppretta for klienten sin Najmuddin Faraj Ahmad, meir kjent som mulla Krekar. I vår melde NRK at Krekars ankesak i Italia står stille fordi han ikkje får betalt den italienske forsvararen sin.

