Oslo Børs enda i pluss etter solid oppgang frå morgonen

Etter ein halvtimes handel låg hovudindeksen 1.231,19 poeng, opp 0,9 prosent, men mykje av auken hadde vorte oppeten på slutten av dagen.

Likevel trassa Oslo Børs oljeprisen. Eit fat nordsjøolje vart torsdag ettermiddag omsett for 78,6 dollar, ned 2,9 prosent.

Medan Equinor-aksjen hadde stige 2,5 prosent ein halvtime etter børsstart, var han gått ned 2,8 prosent ved børsslutt. Også Aker BP svinga frå grønt til raudt, og enda ned 1,6 prosent. Det vart auke for dei neste to selskapa på lista over dei mest omsette, Norsk Hydro (+2,5 prosent) og Rec Silicon (+6,9).

Den store børsvinnaren fredag var MPC Container Ships som gjekk opp 15,5 prosent. Havila Shipping var på motsett ende av pendelen med ein nedgang på heile 23,9 prosent.

DNB gjekk ned 1,1 prosent, medan Telenor auka med 2,2 prosent.

Fredag morgon presenterte Statistisk sentralbyrå tal for marknadsverdien av børsnoterte aksjar registrert i Verdipapirsentralen. I løpet av tredje kvartal i år steig verdien med 4,2 prosent til 6.342 milliardar kroner.

(©NPK)