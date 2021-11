Justisministeren vil ikkje be folk unngå Europa-feriar

innenriks

Europa blir no rekna som episenteret for koronasmitte.

– Bør folk dra på ferie i Europa slik smittesituasjonen er no? spurde NTB på koronapressekonferansen på fredag.

– Vi innfører no strengare tiltak ved grensa for å få betre kontroll på kven som reiser inn og ut, og at folk følgjer dei reglane som kjem til å gjelde for testing, karantene og innreise. Det betyr samtidig at vi kan lette litt på kva land ein kan reise inn frå, og gå tilbake til dei vanlege reglane som gjeld i utlendingslova, svarte Mehl.

– Men vi er heilt avhengige av at folk tek ansvar for seg sjølve og dei som dei reiser saman med, og følgjer råda. Dei må òg vere merksame på at dei kan bli kontrollerte av politiet. Konsekvensane av å ikkje følgje råd kan bli bortvising, eller, for nordmenn, melding og bøtelegging. Så dette er jo alvorleg, la ho til.

