FHI undersøkjer hopp i koronadødsfall

innenriks

Det er ikkje berre talet på onsdag som var høgt. Snittet for dei siste sju dagane er på eit nivå samanliknbart med april 2020 og januar 2021.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI beskriv tala som at dei gjer eit lite hopp etter å ha vore stabile lenge.

– Dette er tal vi må analysere nærare, og sjå kva det eigentleg betyr. Vi gjer kopling mot dødsårsakregisteret ein gong i veka, slik at det oftast er ein topp i registrerte tilfelle i oversiktene våre midt i veka, forklarer ho til VG.

Det inneber at dei 43 dødsfalla ikkje alle skjedde onsdag, men kjem av eit etterslep i registreringa. Det betyr at dødsfalla etter kvart vil fordele seg utover fleire dagar.

– Vi ser at det er ein auke i talet på registrerte covid-19 dødsfall dei siste to vekene. Den største auken er i dødsfall på sjukeheim. Vi ser kvart år auka dødelegheit på grunn av luftvegsinfeksjonar i haust og vinterhalvåret, og dette fell saman med at det er ein auke i luftvegsinfeksjonar haust og vinter, seier Vold.

