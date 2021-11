Bjørn Erik Thon blir likestillingsombod som første mann nokon gong

innenriks

Tidlegare Arbeiderparti-statsråd Hanne Bjurstrøm har vore likestillings- og diskrimineringsombod frå 2016 fram til i år.

I statsråd fredag vart det klart at Thon er det nye ombodet. Han er tilsett i eit åremål på seks år og tiltrer frå det tidspunktet Kulturdepartementet bestemmer.

Thon har tidlegare vore forbrukarombod i ti år, før han i 2010 vart direktør i Datatilsynet.

– Med Bjørn Erik Thon vil vi få eit ombod som kan løfte fram likestilling i den offentlege debatten, og som er med på å setje dagsordenen for viktige likestillingssaker. Likestillings- og diskrimineringsombodet skal vere ei vaktbikkje for likestillinga i heile landet, og eg er sikker på at Thon vil vareta dei mange oppgåvene til ombodet og mandat på ein svært god måte, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Høgres likestillingspolitiske talsperson, Turid Kristensen, gratulerer Thon med utnemninga.

– Det er spesielt hyggjeleg at Noreg får sitt første mannlege ombod på dette feltet på den internasjonale mannsdagen. Eg ser fram til å samarbeide med Bjørn Erik Thon om både likestillings- og diskrimineringssaker framover, seier Kristensen.