Ap startar jakta på ny stortingspresident

innenriks

Det er den interne valkomiteen i Arbeidarpartiets stortingsgruppe som no har fått i oppdrag å finne ein erstattar for Eva Kristin Hansen.

Leiaren av valkomiteen Åsmund Aukrust seier prosessen framleis er heilt i startgropa.

– Det einaste vi har snakka om i partiet, er at vi bør ha som ambisjon å velje ny stortingspresident i løpet av neste veke, seier Aukrust til NTB.

– Legger de til grunn at Arbeidarpartiet framleis skal ha stortingspresidenten?

– Det er ikkje nokon annan plan. Det er med det utgangspunktet vi startar arbeidet vårt. Men vi skal finne ein person som vil ha tillit i heile Stortinget.

Kjønnsaspekt

Arbeidarpartiet har i dag to medlemmer i presidentskapet: president Eva Kristin Hansen og fjerde visepresident Sverre Myrli.

Sistnemnde vil ikkje svare på om han er kandidat til å overta etter Hansen.

«Det har eg ingen kommentar til», skriv Myrli i ein SMS til NTB.

Ein kompliserande faktor er at Myrli er mann. Men ifølgje Aukrust er det ikkje automatikk i at også neste president må vere ei kvinne.

– Det er ikkje eit absolutt krav. Men Arbeidarpartiet har to medlemmer i presidentskapet, og det må vere ein mann og ei kvinne. Det er det ingen tvil om.

Søkjar tillitvekkjande president

Aukrust fortel vidare at det valkomiteen leitar etter, er ein person som vil ha tillit både i befolkninga og på tvers av partia i Stortinget.

I tillegg må det vere ein erfaren politikar.

– Og så må det vere ein person som kan gjere den store ryddejobben som openbert skal til. Politikarstanden har no ein jobb å gjere, og då treng vi ein dyktig president som kan rydde opp, seier Aukrust.

– Alle politikarar har eit ansvar for dette, men presidenten har eit særleg ansvar på vegner av heile Stortinget og politikarstanden.

Intern partikabal

Ei anna utfordring er at valet kan utløyse ein komplisert kabal internt i Aps stortingsgruppe.

– Den vi vel til ny stortingspresident, vil jo måtte takast ut frå ein komité. Då kan det bli rokeringar, fordi det blir stilt krav til både talet på og kjønn og at det ikkje skal vere to frå same fylke i same komité, forklarer Arbeidarpartiets parlamentariske leiar Rigmor Aasrud.

Ho gjer det klart at det kan bli nødvendig å flytte på fleire, avhengig av kven som blir valt til president.

– Derfor er det ikkje så enkelt å seie akkurat når vi blir ferdige.

Helgearbeid

Valkomiteen vil no ta helga til hjelp for å komme i gang med arbeidet.

Når ein kandidat er på plass, må namnet òg forankrast i Arbeidarpartiets stortingsgruppe.

– Men det viktigaste er at vi finn rett person, seier Aukrust.

Hansen trekte seg som stortingspresident torsdag kveld, etter at det vart kjent at politiet opnar etterforsking av pendlarsakene på Stortinget. Hansen er sjølv blant dei som kan ha fått pendlarbustad i strid med reglane.

(©NPK)