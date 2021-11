Traaseth inn i styret for Det europeiske innovasjonsrådet

innenriks

– Eg vil gratulere Anita Krohn Traaseth med utnemninga som medlem av styret for Det europeiske innovasjonsrådet. Utviklinga av EIC er strategisk viktig for Noreg og for norske vekstbedrifter. Det er ikkje gitt at Noreg får ein medlem i denne typen styre, så dette er veldig positivt, seier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Styret skal mellom anna gi EU-kommisjonen råd om korleis ein vidareutviklar verkemiddel for innovasjon i EUs rammeprogram for forsking og innovasjon, Horisont Europa.

Anita Krohn Traaseth vart først vald inn i forløparen til EIC, EIC Pilot Advisory Board, og er ein av sju tidlegare medlemmer som får fornya tillit i det nye styret.

Traaseth er tidlegare administrerande direktør i Innovasjon Noreg.

